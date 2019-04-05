Футбол

Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за нимЧемпионат 09:28

Могу лишь сказать, что всегда ценил Эдена.
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Зидан – об Азаре: «Он входит в наш приоритетный список»

Матч ТВ10:00

Зидан: «Азар — фантастический игрок. Я всегда ценил его»

Sport24.ru08:26

Зидан: «Азар - фантастический игрок»

Soccer.ru09:23

Зидан назвал Азара фантастическим футболистом

RT на русском08:56

Зинедин Зидан: «Азар – фантастический игрок»

Спорт-Экспресс08:40

Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за ним

Чемпионат09:28

Зинедин Зидан: «Всегда ценил Азара. Потрясающий футболист»

Sports.ru08:11
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Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Минздрав хочет запретить призывы к отказу от прививок

Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 03:06
Интернет

Google Assistant получил крупное обновление

Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.
Обновлено в 08:19
Футбол

Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии

Обновлено в 08:38
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Общество

На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг

В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.
Обновлено в 08:41
Единоборства

Кокляев пообещал положить Емельяненко с одного удара

В свою очередь Кокляев опубликовал ответное видео с тренажером-грушей, показывающим силу удару.
Обновлено в 07:07
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 11:31
Экономика

«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика

Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Футбол

Погба уйдёт в «Реал»: Почему летом состоится громкий трансфер

Портал "Евро-Футбол.ру" объясняет, почему этот трансфер состоится.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Политика

В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что его оппонент Владимир Зеленский должен сдать медицинские анализы перед дебатами не понарошку, а всерьёз, с соблюдением медицинских протоколов.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В бундестаге призывают распустить НАТО

Депутат германского бундестага Александр Ной выступил с заявлением о том, что НАТО необходимо распустить, передает Газета.ру со ссылкой на Die Freiheitsliebe.
Обновлено в 01:18
Хоккей

ЦСКА и СКА объявили составы на пятый матч серии

Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции.
Обновлено в 11:35
Футбол

С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Авто

В двух столицах рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%

Обновлено в 09:47
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Политика

В Совфеде нашли основание для лишения Арашукова статуса сенатора

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Космос

Нибиру захватывает Солнце: Планета Х устроила в Москве масштабное световое шоу

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой

Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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