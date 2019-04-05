Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие
Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия
Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Футбол
Защитника «Локомотива» устроит только победа в матче с «Зенитом»
Защитник "Локомотива" Мачей Рыбусь заявил, что "железнодорожников" устроит только победа в матче с "Зенитом", передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:31
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Политика
Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем
Самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря, на отдельных этапах его сопровождали южнокорейские и японские истребители, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 05:00
Единоборства
Бой Усика и Такама состоится 25 мая
Обновлено в 16:33
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Происшествия
Трое в масках на Ставрополье ограбили машину почты на 2 мешка денег
По предварительным данным, в посёлке Вин-Сады Предгорного района трое преступников в масках напали на машину отделения связи, по всей вероятности, почтовую.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Политика
США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Напомним, что осенью 2017 года сотрудники Еврокомиссии организовали проверку в штаб-квартире BMW в Мюнхене, после того как местные СМИ сообщили о вступлении компании в картельный сговор по системам для очистки выхлопов дизельных двигателей.
Обновлено в 12:53
Футбол
Саутгемптон — Ливерпуль 1:3
"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики
Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский сдал анализы на употребление алкоголя и наркотиков в одном из медицинских центров Киева.
Обновлено в 01:31
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
СКР начал проверку покушения на Пулковскую обсерваторию
Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведет проверку в связи с ситуацией вокруг Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, защитную территорию которой пытаются застроить жилыми домами.
Обновлено в 17:25
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12