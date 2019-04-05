Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Азар близок к переходу в «Реал»

Чемпионат17:49

Зидан – об Азаре: «Он входит в наш приоритетный список»

Матч ТВ10:00

Marca: переход Азара в «Реал» практически согласован, игрок прилетит в Мадрид для поиска жилья

Бомбардир.ру17:45

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

Sports.ru17:09

«Реал» договорился о трансфере лидера «Челси»

Soccer.ru17:44

Зинедин Зидан: «Азар – фантастический игрок»

Спорт-Экспресс08:40

Зидан: «Азар — фантастический игрок. Я всегда ценил его»

Sport24.ru08:26
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие

Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия

Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 10:33
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Футбол

Защитника «Локомотива» устроит только победа в матче с «Зенитом»

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбусь заявил, что "железнодорожников" устроит только победа в матче с "Зенитом", передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:31
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Обновлено в 13:43
Политика

Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем

Самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря, на отдельных этапах его сопровождали южнокорейские и японские истребители, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 05:00
Единоборства

Бой Усика и Такама состоится 25 мая

Обновлено в 16:33
Авто

«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения

Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Происшествия

Трое в масках на Ставрополье ограбили машину почты на 2 мешка денег

По предварительным данным, в посёлке Вин-Сады Предгорного района трое преступников в масках напали на машину отделения связи, по всей вероятности, почтовую.
Обновлено в 07:30
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Общество

Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России

Обновлено вчера в 03:49
Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Авто

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Напомним, что осенью 2017 года сотрудники Еврокомиссии организовали проверку в штаб-квартире BMW в Мюнхене, после того как местные СМИ сообщили о вступлении компании в картельный сговор по системам для очистки выхлопов дизельных двигателей.
Обновлено в 12:53
Футбол

Саутгемптон — Ливерпуль 1:3

"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы

Обновлено в 04:08
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский сдал анализы на употребление алкоголя и наркотиков в одном из медицинских центров Киева.
Обновлено в 01:31
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

СКР начал проверку покушения на Пулковскую обсерваторию

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведет проверку в связи с ситуацией вокруг Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, защитную территорию которой пытаются застроить жилыми домами.
Обновлено в 17:25
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Хоккей

Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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