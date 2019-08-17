Тренерский штаб Зинедина Зидана окончательно определился с заявкой на сегодняшний матч 1 тура испанской Ла Лиги против «Сельты». Зидан включил в заявку на матч Гарета Бэйла и вернувшегося из аренды Хамеса Родригеса и не исключает выход обоих футболистов на поле с первых минут.

Зидан включил в заявку «Реала» на матч с «Сельтой» Бэйла и Хамеса

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