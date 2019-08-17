Футбол
Зидан включил в заявку «Реала» на матч с «Сельтой» Бэйла и ХамесаКомсомольская правда 06:12
Тренерский штаб Зинедина Зидана окончательно определился с заявкой на сегодняшний матч 1 тура испанской Ла Лиги против «Сельты». Зидан включил в заявку на матч Гарета Бэйла и вернувшегося из аренды Хамеса Родригеса и не исключает выход обоих футболистов на поле с первых минут.
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Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»
Бомбардир.рувчера в 13:31
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