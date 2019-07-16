Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.

Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины брата

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