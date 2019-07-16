Футбол
Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины братаРИА Новости 06:09
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.
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Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 05:11
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Юристу ФБК забраковали почти 15% подписей Согласно данным проверки, 387 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта 16 июля окружная избирательная комиссия района Арбат отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 43, юристу ФБК Любови Соболь.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну
Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Кино
Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»
Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Общество
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о «растущей угрозе» от России и КНР
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил в письменных показаниях конгрессу о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
«В этом году муравьев действительно больше в Москве, но лёт муравьев — обычное явление в середине лета», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Обновлено в 11:52
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
Войнов об общении с Сушинским: Больше вопросов было у меня
Хоккеист отметил, что вопросов больше было у него — он спрашивал, нужен он или не нужен, и с какой целью его будут использовать.
Обновлено в 09:56
Политика
Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08