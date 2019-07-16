Футбол
Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины братаРИА Новости 06:09
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:30, Вашингтон
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей
Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Рэпер GUF встретится с болельщиками «Рубина»
Пресс-служба «Рубина» анонсировала встречу команды с болельщиками, запланированную на 30 июля.
Обновлено в 05:37
Футбол
Дюков: рассчитываем, что VAR будет использоваться в РПЛ со 2-го тура
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда в Премьер-Лиге планируют начать использовать систему видеоповторов (VAR).
Обновлено в 06:17
Политика
В Госдуму внесен законопроект об исках к россиянам под санкциями
Законопроект предполагает, что Россия не будет считать легитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, попавших под санкции США и других иностранных государств.
Обновлено в 06:35
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Кино
В Москве бесплатно покажут фильмы Шукшина
Обновлено в 05:23
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более триллиона рублей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Политика
В Крыму соцсети задержали главу администрации Ленинского района
Глава администрации Ленинского района Светлана Иванова арестована при получении взятки, сообщение об этом появилось в соцсетях в выходные дни.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Рубин» арендует форварда «Ростова» Кьяртанссона
«Рубин» арендует форварда «Ростова» Видар Кьяртанссона. Срок арендного соглашения продлится до конца сезона.
Обновлено в 02:39
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.
Обновлено в 06:37
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Авто
Lexus электрифицирует свой модельный ряд к 2025 году
В прошлый четверг издание Digital Trends сообщило, что японский автопроизводитель планирует электрифицировать весь свой модельный ряд к 2025 году.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Супругов Левадных приговорили к условному сроку
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30