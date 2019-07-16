Футбол
Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины братаРИА Новости 06:09
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Кино
Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Обновлено в 06:01
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Авто
Производство машин в Казахстане выросло на 40%
Автопроизводители Казахстана выпустили по итогам первого полугодия 2019 года 20 623 автомобиля, что на 40,4% больше, чем в январе — июне 2018 года.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Кино
Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Общество
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке
Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.
Обновлено в 06:31
Спорт
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Общество
Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России
Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу
15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Собчак выложила своё фото в старости
Телеведущая написала, что всегда знала, что "настоящей красоткой" станет только в старости. ча А чё, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде, — пишет Собчак.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Кино
Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках
Известный ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет, сообщает Daily Mail сегодня, 16 июля.
Обновлено в 04:25
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Журналисты пообщались с жителями, которые пожаловались на состояние местных дорог, и решили получить комментарий у главы города Нюргустана Афанасьева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09