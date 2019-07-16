Футбол
Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины братаРИА Новости 06:09
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Финансы
Чистая прибыль Citigroup в I полугодии выросла на 4%
Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. в первом полугодии 2019 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 9,51 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания
Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Политика
Министр экологии Франции ушел в отставку
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Технологии
Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке
Обновлено в 05:59
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Политика
Бывший глава МИД Турции назвал причину покупки российских С-400
Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, предлагаемые Вашингтоном.
Обновлено в 10:22
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Guardian: британские врачи успешно разделили сиамских близнецов
Британские хирурги провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Космос
Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю
Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
Обновлено в 10:16
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Трое из ада» Роба Зомби
Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37