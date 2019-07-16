Футбол

Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины братаРИА Новости 06:09

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.
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Зидан вернулся в расположение «Реала» и встретится с Пересом

Sports.ru09:53

Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

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Зидан вернулся на сбор «Реала» после смерти брата

Газета.Ru05:28

Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины брата

РИА Новости06:09

Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Советский спорт05:51

Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Спорт-Экспресс06:24

Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Чемпионат04:56
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
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По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
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Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
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В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
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В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
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Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

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Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Интернет

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Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
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В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
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В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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