Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»Sport.ru вчера в 17:28

Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал". Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Ранее "Реал" неоднократно предпринимал попытки приобретения Азара, но "Челси" отвечал отказом.
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СМИ: Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом

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СМИ: Зидан уговорил Азара на переход в «Реал»

ProstoProSportвчера в 16:52

Источник: Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

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Советский спортвчера в 16:00

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Soccer.ruвчера в 17:22

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Sport.ruвчера в 17:28

Metro: Азар согласился перейти в «Реал» после беседы с Зиданом

Бомбардир.рувчера в 16:58
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