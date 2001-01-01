Футбол
Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»Sport.ru вчера в 17:28
Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал". Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Ранее "Реал" неоднократно предпринимал попытки приобретения Азара, но "Челси" отвечал отказом.
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Футбол
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Водителю — убийце 16 подростков в Канаде дали 8 лет тюрьмы
В Канаде водитель большегруза Джаскират Сингх Сидху, который протаранил автобус с юниорской хоккейной командой «Гумбольт Бронкос», приговорён к восьми годам тюрьмы за убийство по неосторожности.
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NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада
В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
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Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
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На планете начнется мощная геомагнитная буря.
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НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
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