Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»Sport.ru вчера в 17:28

Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал". Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Ранее "Реал" неоднократно предпринимал попытки приобретения Азара, но "Челси" отвечал отказом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эден Азар - о контракте с «Реалом»: «Это слухи. И в них нет правды»

Sportbox.RU19:13

Эден Азар - о контракте с «Реалом»: «Это слухи. И в них нет правды»

Матч ТВ19:13

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Бомбардир.ру18:02

Азар опроверг слухи о том, что он согласовал контракт с «Реалом»

Чемпионат18:02

СМИ: Зидан уговорил Азара на переход в «Реал»

ProstoProSportвчера в 16:52

СМИ: Зидан убедил Азара покинуть «Челси» и перейти в «Реал»

Советский спортвчера в 16:00

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Sport.ruвчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Обновлено в 17:47
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Политика

Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Спорт

Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Обновлено в 15:30
Экономика

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Культура

Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы

По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.
Обновлено в 19:01
Общество

Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам

Обновлено в 20:41
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Спорт

Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Марат Башаров живет вместе с бывшей женой

Обновлено в 16:00
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми

Обновлено в 09:09
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов

В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено в 19:11
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Здоровье

Что придумали в России вместо мельдония?

Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.
Обновлено в 18:16
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное