Футбол
Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»Sport.ru вчера в 17:28
Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал". Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Ранее "Реал" неоднократно предпринимал попытки приобретения Азара, но "Челси" отвечал отказом.
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ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
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Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
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Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
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Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
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Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Обновлено в 15:30
Экономика
Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной
Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
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Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.
Обновлено в 19:01
Общество
Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
Обновлено в 09:09
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов
В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми
В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Здоровье
Что придумали в России вместо мельдония?
Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.
Обновлено в 18:16
Космос
Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта
На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31