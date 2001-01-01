Футбол
Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»Sport.ru 22 марта в 17:28
Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал". Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Ранее "Реал" неоднократно предпринимал попытки приобретения Азара, но "Челси" отвечал отказом.
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