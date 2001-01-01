Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»Sport.ru 22 марта в 17:28

Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал". Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Ранее "Реал" неоднократно предпринимал попытки приобретения Азара, но "Челси" отвечал отказом.
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Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Soccer.ru22 марта в 17:22

СМИ: Зидан уговорил Азара на переход в «Реал»

ProstoProSport22 марта в 16:52

Metro: Азар согласился перейти в «Реал» после беседы с Зиданом

Бомбардир.ру22 марта в 16:58

СМИ: Зидан убедил Азара покинуть «Челси» и перейти в «Реал»

Советский спорт22 марта в 16:00

СМИ: Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом

Матч ТВ22 марта в 15:15

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Sport.ru22 марта в 17:28

Источник: Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Чемпионат22 марта в 16:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Спорт

Мозер решила закончить с работой тренера

Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США

Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено вчера в 00:46
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой назвал виновника её смерти

До последнего все надеялись, что молодой организм сможет справиться, но не получилось.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Космос

Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу

Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
Обновлено в 03:55
Футбол

Тите: «Думал, сборная Бразилии будет действовать более креативно»

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что команда действовала недостаточно креативно в товарищеской игре против Панамы.
Обновлено в 02:41
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Общество

Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны

Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
Обновлено в 03:25
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Культура

Первая жена Майкла Джексона чувствовала приближающуюся смерть певца

Первая жена короля поп-музыки Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала приближающуюся смерть музыканта.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Политика

МВД прорабатывает вопрос об упрощении выдачи виз иностранцам

МВД после поручения президента России Владимира Путина прорабатывает вопрос об упрощении порядка выдачи российских виз иностранным гражданам.
Обновлено в 03:03
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Депай летом может вернуться в АПЛ

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:11
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Петро-Славянке пятеро в шарфах ограбили пункт приёма цветмета

В воскресенье, 24 марта, стало известно, что накануне в посёлке Петро-Славянка ограбили пункт по приёму цветных металлов.
Обновлено в 03:42
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Стас Садальский застал Федосееву-Шукшину в больнице с другим мужчиной

Стас Садальский отправился в больницу к Лидии Федосеевой-Шукшиной, где застал ее с другим мужчиной.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Спорт

Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира

Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.
Обновлено в 02:58
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Обновлено в 02:58
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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