Футбол
Зидан срочно покинул расположение «Реала»ProstoProSport вчера в 13:05
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение клуба, проводящего сбор в Монреале. Как сообщает официальный сайт испанского гранда, причина внепланового отъезда французского наставника – семейные обстоятельства. Другой конкретики в заявлении пресс-службы «Реала» нет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика
На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского
Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Машина, в которой на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Обновлено в 00:34
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов, сообщает портал Express.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Футбол
Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха
Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона
Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено 11 июля в 20:27
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Названы сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в московский регион придет летняя погода.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Паводок подтопил 80 домов в Туве
На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
Сегодня тремя матчами продолжится первый тур российского футбольного чемпионата
Московский Спартак сыграет против новичка РПЛ клуба Сочи.
Обновлено в 00:05
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено вчера в 07:39
Общество
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане
Не менее пяти человек стали жертвами взрыва, который произошел во время свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке республики.
Обновлено вчера в 01:58