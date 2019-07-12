Футбол

Зидан срочно покинул расположение «Реала»ProstoProSport 13:05

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение клуба, проводящего сбор в Монреале. Как сообщает официальный сайт испанского гранда, причина внепланового отъезда французского наставника – семейные обстоятельства. Другой конкретики в заявлении пресс-службы «Реала» нет.
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Зидан покинул сбор «Реала»

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Дэвид Беттони
Французский тренер
French former professional football player and coach, he is as an assistant coach of Zinedine Zidane at Real Madrid.
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