Футбол
Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»Soccer.ru 11:34
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с игроками, которые покинут клуб летом. Речь идет о Гарете Бэйле, Дани Себальосе, Мариано, Маркосе Льоренте и Диасе. Кроме того, есть еще ряд футболистов, которые могут покинуть «Реал» по собственному желанию - это Тони Кроос, Марсело и Иско.
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