Футбол

«Реал» определился с будущим Бэйла в клубеГазета.Ru 12:51

Как стало известно Marca, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан провел приватные беседы с Бэйлом, а также полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, на которых сказал футболистам, что не рассчитывает на их услуги в следующем сезоне.
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