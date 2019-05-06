Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на нихЧемпионат 11:26

По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
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Зидан сообщил трем игрокам «Реала» о том, что они должны покинуть клуб летом

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СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана

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Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

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Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

Бомбардир.ру10:59

Зидан сказал Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что не рассчитывает на них

Sports.ru09:43
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Skoda готовится к гоночному дебюту Fabia R5

В скором времени состоится гоночный дебют новой версии Skoda Fabia R5.
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Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо

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Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
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