Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на нихЧемпионат 11:26
По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Общество
Более 300 кошек нашли в канадской квартире
В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек, сообщает CTV News.
Обновлено в 13:09
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Авто
Skoda готовится к гоночному дебюту Fabia R5
В скором времени состоится гоночный дебют новой версии Skoda Fabia R5.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Политика
Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение выделить $480 млн жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан на фоне эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем.
Обновлено в 19:54
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской дебютировала на сцене после травмы
Поклонники предполагают, что дочь Успенской полностью восстановилась после травмы, и теперь ее самочувствию ничего не угрожает.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Обновлено в 02:59
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Футбол
Фабио Капелло: «Полтора года Кокорину? Это чересчур»
Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
Обновлено в 17:10