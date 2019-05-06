Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на нихЧемпионат вчера в 11:26

По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

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