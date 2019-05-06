Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на нихЧемпионат 11:26
По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Происшествия
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Обновлено в 23:25
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Здоровье
Благоустройство городской больницы завершают в Лесозаводске
Территория центральной городской больницы Лесозаводска в ближайшее время преобразится до неузнаваемости – здесь завершат работы по благоустройству.
Обновлено в 22:34
Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
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Хоккей
Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено в 22:34
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Жительница Йошкар-Олы Ольга Попова стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Миссис и леди хрустальная корона мира - Россия - Европа - Вселенная - 2019".
Обновлено в 10:17
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод
Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва.
Обновлено в 22:06
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России
Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Армейские беспилотники задействовали в мониторинге лесных пожаров на Дальнем Востоке
Как сообщалось, по данным федеральной авиалесоохраны, за минувшие сутки в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тыс. га.
Обновлено в 22:50
Общество
Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей
С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона.
Обновлено в 22:13
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Общество
Правила идентификации пользователей мессенджеров изменились
В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Процедура займёт не более 20 минут.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено в 18:05
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04