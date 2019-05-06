Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на нихЧемпионат 11:26

По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
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Зидан сообщил трем игрокам «Реала» о том, что они должны покинуть клуб летом

Матч ТВ12:27

СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана

Советский спорт12:10

Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

Бомбардир.ру10:59

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

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Зидан провёл тяжёлый разговор с игроками «Реала». Трое - на выход

Sport.ru12:58

Зидан известил 3 игроков «Реала» об их уходе из команды

Sport24.ru12:02

Зидан сказал Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что не рассчитывает на них

Sports.ru09:43
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По подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
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Обновлено в 11:58
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В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Благоустройство городской больницы завершают в Лесозаводске

Территория центральной городской больницы Лесозаводска в ближайшее время преобразится до неузнаваемости – здесь завершат работы по благоустройству.
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Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт

В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено в 22:38
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Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск

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Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева

Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
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Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Армия и оружие

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
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Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

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Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов

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Жительница Йошкар-Олы Ольга Попова стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Миссис и леди хрустальная корона мира - Россия - Европа - Вселенная - 2019".
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

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Армия и оружие

В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод

Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва.
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Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
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«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

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Армейские беспилотники задействовали в мониторинге лесных пожаров на Дальнем Востоке

Как сообщалось, по данным федеральной авиалесоохраны, за минувшие сутки в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тыс. га.
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Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей

С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона.
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Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
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Правила идентификации пользователей мессенджеров изменились

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Процедура займёт не более 20 минут.
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Нацпроектам не хватает песка и щебня

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На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
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Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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