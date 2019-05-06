Футбол
Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить МодричаЧемпионат 03:01
Отмечается, что руководство мадридского клуба хотело бы сохранить обладателя «Золотого мяча» в составе. Сам Модрич также предпочёл бы остаться в «Реале». В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 32 матча в испанской Примере, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
СКР показал салон сгоревшего в Шереметьево SSJ100 после пожара
Следственный комитет (СКР) опубликовал видео работы экспертов на месте аварийной посадки пассажирского самолета SSJ100, который днем ранее сгорел на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:54
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели
Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Теннис
Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP
Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Cледователи не нашли, за что наказать друзей Мамаева и Кокорина
Следователи не нашли в действиях друзей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в числе которых приятельница последнего - Александра Познековене, признаков администравного правонарушения.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Солистка «Фристайла» вышла из комы и открыла глаза
Состояние впавшей в кому солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо изменилось, написал у себя в инстаграме продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе
После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новую Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Газовый баллон взорвался в Омске
В Омске газовый баллон взорвался во время пожара в двух домах. Об этом передает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при аварии в Шереметьеве
Обновлено вчера в 17:46
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Родина-мать»
Обновлено в 01:13
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в мае
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18433 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Политика
В Раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы
Глава комитета Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что построить единую Украину, "отличающуюся от Брянской области", возможно только при распространении украинского языка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года
Всего с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава.
Обновлено в 04:44