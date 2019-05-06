Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить МодричаЧемпионат 03:01

Отмечается, что руководство мадридского клуба хотело бы сохранить обладателя «Золотого мяча» в составе. Сам Модрич также предпочёл бы остаться в «Реале». В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 32 матча в испанской Примере, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

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