Футбол

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистомЧемпионат 07:36

Родители никогда не ругали меня, но я знал, что моё отношение было неправильным. Однажды они сказали мне: „Мы знаем, в тебе что-то есть, поэтому поступай так, как считаешь нужным“. Получив разрешение отца и матери, я отдал всё, чтобы стать тем, кем хотел быть.
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Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Спорт-Экспресс07:18

Зидан: «Сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом»

Евро-футбол.ру08:19

Зидан: «Я всегда стремился стать лучшим игроком»

Sport.ru11:16

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Чемпионат07:36

Зинедин Зидан: «Я никогда не ходил по барам и сделал все, чтобы стать лучшим игроком»

Матч ТВ09:27

Зидан: «Я сделал все, чтобы стать лучшим футболистом. Отдыхал и не посещал бары»

Бомбардир.ру07:54

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком. Хорошо отдыхал, не ходил по барам»

Sports.ru06:47
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С начала бомбардировки Югославии прошло 20 лет, и НАТО по-прежнему называет те события необходимыми и легитимными действиями, предпринятыми, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Косове.
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Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах

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Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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