Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистомЧемпионат 07:36
Родители никогда не ругали меня, но я знал, что моё отношение было неправильным. Однажды они сказали мне: „Мы знаем, в тебе что-то есть, поэтому поступай так, как считаешь нужным“. Получив разрешение отца и матери, я отдал всё, чтобы стать тем, кем хотел быть.
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