Футбол

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистомЧемпионат 07:36

Родители никогда не ругали меня, но я знал, что моё отношение было неправильным. Однажды они сказали мне: „Мы знаем, в тебе что-то есть, поэтому поступай так, как считаешь нужным“. Получив разрешение отца и матери, я отдал всё, чтобы стать тем, кем хотел быть.
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Зинедин Зидан: «Я никогда не ходил по барам и сделал все, чтобы стать лучшим игроком»

Матч ТВ09:27

Зинедин Зидан: «Я никогда не ходил по барам и сделал все, чтобы стать лучшим игроком»

Sportbox.RU09:27

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Чемпионат07:36

Зидан: «Сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом»

Евро-футбол.ру08:19

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Спорт-Экспресс07:18

Зидан: «Я сделал все, чтобы стать лучшим футболистом. Отдыхал и не посещал бары»

Бомбардир.ру07:54

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком. Хорошо отдыхал, не ходил по барам»

Sports.ru06:47
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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R

Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
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Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
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Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
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Завтра представители американской корпорации Apple проведут мероприятие в театре Стива Джобса в Купертино, на котором ими будут презентованы совершенно новые сервисы по подписке.
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Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
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Ориентируясь на LADA Vesta, ставшую бестселлером российского рынка в 2018 году, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ликвидных подержанных автомобилей в России по цене от 550 000 до 750 000 рублей.
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Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
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Американский самолет провел разведку у российских границ

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Экс-омбудсмену предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову предъявлено обвинение в мошенничестве.
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Армия и оружие

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Корабль ВМС Франции M653 Capricorne прибыл в порт Одессы.
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В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
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