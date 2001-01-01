Футбол

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистомЧемпионат 07:36

Родители никогда не ругали меня, но я знал, что моё отношение было неправильным. Однажды они сказали мне: „Мы знаем, в тебе что-то есть, поэтому поступай так, как считаешь нужным“. Получив разрешение отца и матери, я отдал всё, чтобы стать тем, кем хотел быть.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Спорт-Экспресс07:18

Зидан: «Сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом»

Евро-футбол.ру08:19

Зидан: «Я всегда стремился стать лучшим игроком»

Sport.ru11:16

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Чемпионат07:36

Зинедин Зидан: «Я никогда не ходил по барам и сделал все, чтобы стать лучшим игроком»

Матч ТВ09:27

Зидан: «Я сделал все, чтобы стать лучшим футболистом. Отдыхал и не посещал бары»

Бомбардир.ру07:54

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком. Хорошо отдыхал, не ходил по барам»

Sports.ru06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Политика

Трамп прервал загадочное молчание в Twitter

Известный активностью в Twitter президент США Дональд Трамп прервал молчание, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года в США.
Обновлено в 10:23
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Культура

Третьяковке передали 70 картин Репина, несмотря на инцидент с Куинджи

Обновлено в 11:14
Политика

МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Культура

Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера

Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Спорт

Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезона

Обновлено в 09:37
Политика

В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Обновлено в 09:51
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено в 09:58
Общество

В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала

Обновлено в 08:12
Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Лондонский аэропорт частично эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Пассажиры нескольких терминалов лондонского аэропорта Лутон эвакуированы из-за сработавшей во второй половине воскресенья пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт

Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Экономика

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено 22 марта в 07:21
Политика

Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Крупный пожар начался на Волхонском шоссе в Петербурге

Обновлено в 11:05
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика

Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина

В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
Обновлено в 11:10
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Актер Панин объяснил слова о ненависти к России

Обновлено в 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное