Футбол
Зидан считает, что Навас должен покинуть «Реал»Матч ТВ вчера в 20:36
По сообщению Sport.es, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы команду покинул голкипер Кейлор Навас. Этот переход поможет специалисту решить проблему определения основного голкипера, в роли которого руководство мадридского клуба видит бельгийца Тибо Куртуа.
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