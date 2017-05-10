Футбол

Зидан считает, что Навас должен покинуть «Реал»Матч ТВ вчера в 20:36

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По сообщению Sport.es, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы команду покинул голкипер Кейлор Навас. Этот переход поможет специалисту решить проблему определения основного голкипера, в роли которого руководство мадридского клуба видит бельгийца Тибо Куртуа.
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Sport.es: Зидан хочет, чтобы Навас покинул «Реал»

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Зидан считает, что Навас должен покинуть «Реал»

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