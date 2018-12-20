Футбол

Зидан рассматривает предложение «МЮ»
Евро-футбол.ру
10:30

"Манчестер Юнайтед" предложил Зинедину Зидану возглавить команду по окончании сезона, сообщает AS. В настоящий момент француз рассматривает предложение "красных дьяволов". Отмечается, что у Зидана есть две большие амбиции: поработать с "Ювентусом" и сборной Франции.
Евро-футбол.ру10:30

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Зидану предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru10:49

СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:43

СМИ: Зидан получил предложение возглавить «МЮ»

Спорт-Экспресс09:40

Зидан получил приглашение в «Манчестер Юнайтед»

News.ru09:33

Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат09:27

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Зинедину Зидану

Вести.Ru07:05

Зидан рассматривает вариант с работой в «МЮ»

Матч ТВвчера в 09:59
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Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона.
Обновлено в 13:59
Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Алексом Сандро

Обновлено в 10:51
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Футболист «Ростова» Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА

Футболист "желто-синих" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию категории "А". Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку

Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли.
Обновлено в 02:50
Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича

Обновлено в 13:29
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

Амарти продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол

Поль Погба: «Жозе связался не с тем парнем»

Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 12:27
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
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«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича

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Обновлено в 00:28
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Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Жозе Моуринью
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Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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