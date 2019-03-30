Зидан рассказал о своем отношении к ПогбаСоветский спорт 10:57

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Мне нравится Погба, но это не новость.

Зидан рассказал о своем отношении к Погба

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