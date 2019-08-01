Футбол
Зидан рассказал, как изменилась ситуация с БэйломСпорт-Экспресс 06:42
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» заявил, что нападающий Гарет Бэйл настроен остаться в клубе.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Спорт
В Болгарии умер 16-летний российский ватерполист
Обновлено в 12:54
Культура
Собака-гипнотизер довела пользователей Сети до истерики
Обновлено в 12:20
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом
Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено в 13:56
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей
НХЛ отказалась дисквалифицировать Кузнецова
В пятницу IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Какие продукты могут защитить от воспалений, рассказали диетологи
Диетологи рассказали о том, какие продукты могут защитить организм человека от воспалений.
Обновлено в 11:36
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Музыка
Собянин поприветствовал участников фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:04
Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено в 08:38
Политика
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»
В Калужской области в ходе спецоперации ФСБ пресекли деятельность экстремистов. Информацию об этом распространил ЦОС ФСБ России.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Шесть новых направлений исследований появится в технополисе «Эра»
Шесть новых приоритетных научных сфер были детально рассмотрены в ходе круглого стола его участниками.
Обновлено в 13:30
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме в Пятигорске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019», который проходит с 9 по 30 августа в Пятигорске.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы
Обновлено в 13:00
Футбол
Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в год
По информации El Chiringuito, Неймар озвучил финансовые условия: он хочет пятилетний контракт и зарплату – 35 млн евро в год чистыми.
Обновлено в 13:25
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Обновлено в 06:31
Происшествия
Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57