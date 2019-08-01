Футбол

Зидан рассказал, как изменилась ситуация с БэйломСпорт-Экспресс 06:42

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» заявил, что нападающий Гарет Бэйл настроен остаться в клубе.
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