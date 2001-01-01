Футбол

Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезонеСпорт-Экспресс 11:42

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что намерен использовать нападающего Гарета Бэйла, несмотря на слухи об его уходе из команды.
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Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для „Реала“, я рассчитываю на него»

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Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для „Реала“, я рассчитываю на него»

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Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне

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