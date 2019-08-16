Футбол
Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезонеСпорт-Экспресс 11:42
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что намерен использовать нападающего Гарета Бэйла, несмотря на слухи об его уходе из команды.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Игры
Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Наука
В Арктике обнаружили снег с микропластиком
Научный журнал Science Advances опубликовал результаты исследования о содержании микропластика в Арктике.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
СМИ узнали результаты вскрытия погибшего в тюрьме миллиардера Эпштейна
Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере, показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 17:05
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 12:16
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Политика
Китай ответит на продажу США истребителей F-16V Тайваню
Обновлено в 11:14
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Экономика
Таксистов в России захотели подвести под новый налог
Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
Обновлено в 11:50
Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублей
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель.
Обновлено в 07:04
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии
Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков
Китайская телекомммуникационная корпорация Huawei приняла в пятницу в день открытия продаж более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Об этом сообщил информационный портал "Сина".
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Общество
Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет
Специалисты Росстата провели исследование и выяснили, как менялся рацион питания россиян в течение 40 лет.
Обновлено в 03:49
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Интернет
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами.
Обновлено в 13:56
Космос
В сентябре в космосе впервые на 3D-принтере напечатают мясо
Начало эксперимента запланировано на 25 сентября 2019 года, передает hightech.fm.
Обновлено в 03:44
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32