Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.

Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла

Политика Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Общество Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.

Путешествия В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Происшествия Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.

Происшествия Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".

Происшествия На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Футбол Тренер сборной Бразилии: «Неймар сказал, что ждёт решения ПСЖ» В сезоне 2018/19 Неймар из-за травмы принял участие в 28 матчах, забив 23 гола и оформив 13 голевых передач.

Здоровье Матери больных детей попросили Путина решить проблему с незарегистрированными лекарствами Матери больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешение проблемы с получением противоэпилептических препаратов, которые не зарегистрированы в России.

Технологии Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Шоу-бизнес Светлана Лобода станцевала на столе в Монако Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.

Энергетика Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.

Кино В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита» Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Общество В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля Электронная система службы таможенного и пограничного контроля вышла из строя в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает администрация воздушной гавани в Twitter.

Энергетика Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.

Авто McLaren показал тизер открытого суперкара Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.