Футбол

Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на БэйлаЧемпионат 11:50

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.
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Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для „Реала“, я рассчитываю на него»

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