Футбол
Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на БэйлаЧемпионат 11:50
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Политика
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.
Обновлено в 11:32
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Путешествия
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании
Обновлено в 17:05
Авто
В России появятся уменьшенные транспортные номера
Обновлено в 06:41
Происшествия
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Футбол
Тренер сборной Бразилии: «Неймар сказал, что ждёт решения ПСЖ»
В сезоне 2018/19 Неймар из-за травмы принял участие в 28 матчах, забив 23 гола и оформив 13 голевых передач.
Обновлено в 17:12
Здоровье
Матери больных детей попросили Путина решить проблему с незарегистрированными лекарствами
Матери больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешение проблемы с получением противоэпилептических препаратов, которые не зарегистрированы в России.
Обновлено в 16:18
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе в Монако
Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Энергетика
Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.
Обновлено в 15:59
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Общество
В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
Электронная система службы таможенного и пограничного контроля вышла из строя в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает администрация воздушной гавани в Twitter.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»
Обновлено в 03:48
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40