Футбол
Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в «Реал»Газета.Ru 05:51
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Кильяне Мбаппе, сообщает Le10 Sport. находится в постоянном контакте с 20-летним французом. Специалист пытается убедить футболиста перейти в испанскую команду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13
По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
Политика
Министр труда США ушел в отставку из-за скандала о торговле людьми
Министр труда США Александр Акоста объявил об уходе в отставку на фоне разгорающегося скандала с обвиненным в торговле людьми и сексуальном насилии несовершеннолетних миллиардером Джеффри Эпштейном.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Авто
Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка
Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
Обновлено в 03:40
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Транспорт
45 км тоннелей метро построят в Москве в 2019 году
Около 45 километров тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве, в настоящее время уже построено 22 километра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Обновлено в 05:18
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика
Холдинг «Эвалар» ожидает роста оборота в 2019 г до 11,5 млрд руб
Холдинг "Эвалар" планирует увеличить оборот на 9,5% по итогам 2019 года, до 11,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости генеральный директор холдинга "Эвалар" Лариса Прокопьева.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Появилось видео обстрела телеканала «112. Украина»
Накануне обстрела сотрудники телеканала обратились к международным организациям в связи с давлением из-за анонсированного нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о сокращении числа депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о сокращении количества депутатов Верховной рады.
Обновлено в 02:01
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Наука
Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду
Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено 11 июля в 17:08
Транспорт
По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары
Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Экономика
Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях
В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Общество
Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»
Обновлено в 05:47
Хоккей
СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подпишет контракт на один год с защитником Вячеславом Войновым.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Транспорт
Сокращение маршрутов и трамваи в центре: как в ближайшем будущем изменится транспорт в Ярославле
Городские власти наобещали ярославцам грандиозных улучшений в работе транспорта: прокладку трамвайных линий по центру города, избавление от маршруток, оплату по безналу и много чего еще.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку
После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Футбол
Тихонов: в Игнатове нет и трети от Титова
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.
Обновлено в 03:57