Футбол

Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в «Реал»Газета.Ru 05:51

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Кильяне Мбаппе, сообщает Le10 Sport. находится в постоянном контакте с 20-летним французом. Специалист пытается убедить футболиста перейти в испанскую команду.
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Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в «Реал»

Газета.Ru05:51

Le10 Sport: Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в «Реал»

Спорт-Экспресс04:42

СМИ: Зидан уговаривает Мбаппе перейти в «Реал»

Sportbox.RU05:28

Зидан уговаривает Мбаппе перейти в «Реал»

Евро-футбол.ру05:27

Зидан лично решил убедить Мбаппе

Sport.ru05:14

СМИ: Зидан уговаривает Мбаппе перейти в «Реал»

Матч ТВ05:28

Зидан поддерживает постоянный контакт с Мбаппе

Soccer.ru00:38
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