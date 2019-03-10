Зидан провёл переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру вчера в 08:23

Французский специалист Зинедин Зидан на днях посетил Турин, где провел встречу с представителями "Ювентуса", рапортует La Stampa. Экс-наставник мадридского "Реала" лично не общался с президентом "старой синьоры" Андреа Аньелли, но провел переговоры с другими членами руководства клуба.

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Происшествия Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.

Шоу-бизнес Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.

Общество Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Политика Названа ориентировочная дата решения по делу скифского золота «Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о скифском золоте», — написал он в Facebook.

Происшествия Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.

Политика Латвия построила забор на границе с Россией Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Политика Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.

Экономика Через Промсвязьбанк отмыто $350 млн Сегодня, 11 марта 2019 года, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что через ПАО «Промсвязьбанк» было отмыто $350 млн.

Происшествия Индонезия вслед за Китаем приостановила полеты Boeing 737 Max 8 Власти Индонезии в понедельник, 11 марта, приняли решение о приостановке полетов самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета в воскресенье.

Происшествия В Эквадоре разбился самолет с кокаином Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.

Политика Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.

Политика Аль Бано попал в украинский черный список Украинкий минкульт после обращения службы безопасности Украины внес итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности, сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Австрии вызвал посла Украины Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF.

Здоровье Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.

Транспорт Метро до Пулково могут построить по концессии Метро до аэропорта Пулково могут построить по концессии.

Экономика Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за час выросли на 50% По данным Московской биржи, сегодня акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала дня выросли на 50%.

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Кино Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек» Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.

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Хоккей Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.