Футбол
Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»Sport24.ru 04:36
Зидан просит руководство мадридского клуба вернуть Хакими по окончании сезона-2018/19. В сезоне-2018/19 Хакими провел за «Боруссию» 28 матчей во всех турнирах, забив при этом 3 гола и отдав 7 голевых передач. В настоящее время марокканец продолжает восстанавливаться после травмы.
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Армия и оружие
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Учитывая, что запуск производился из западной части КНДР, а ракета полетела в восточном направлении, то есть через всю территорию Северной Кореи, высока вероятность, что это была как раз та самая ракета средней дальности, которая имеет весьма солидный радиус действия.
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Сообщается, что во главу колонны «Бессмертного полка» пытаются пристроиться молодые люди с портретами бандеровцев из УПА.
Обновлено в 04:40
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171
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Россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые якобы участвовали в путче в Черногории, приговорены к тюремному заключению.
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Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы
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Обновлено в 05:02
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:15
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Обновлено вчера в 21:30
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Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
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В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги
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Следствие объявило основателя холдинга «Петронефть» Романа Трушева в международный розыск в рамках дела о преступной сообществе и хищениях нефти, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:15
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Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
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Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
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Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы
Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, президенту РФ Владимиру Путину проект еще не передавали, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 05:46
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01