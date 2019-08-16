Футбол

Зидан прокомментировал возможные трансферы Погба и НеймараЕвро-футбол.ру 08:31

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выступил на пресс-конференции в преддверии матча 1-го тура Ла Лиги с "Сельтой".
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Зидан снова высказался о трансфере Погба в «Реал»

Lenta.ru12:16

Зидан: «Погба и Неймар? Я доволен своими игроками»

Sport.ru11:58

Зидан не стал комментировать ситуацию с трансфером Неймара

Спорт-Экспресс07:25

Зинедин Зидан: «Погба и Неймар? Меня интересуют только игроки „Реала“»

Sportbox.RU11:33

Зидан: Погба и Неймар? Я доволен своими игроками

Чемпионат10:35

Зидан прокомментировал возможные трансферы Погба и Неймара

Евро-футбол.ру08:31

Зинедин Зидан: «Погба и Неймар? Меня интересуют только игроки „Реала“»

Матч ТВ11:33
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Экономика

Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильность

Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться.
Обновлено в 05:29
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги впервые за 11 лет

Обновлено в 17:05
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Общество

Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено в 18:41
Здоровье

Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Происшествия

Стрелявший в норвежской мечети пошел на контакт со следствием

10 августа в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети 21-летний норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство после нападения на мечеть в Осло, на допросе "признал фактические обстоятельства" преступления, сообщает NRK.
Обновлено в 17:44
Музыка

Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти

Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
Обновлено в 05:23
Экономика

Таксистов в России захотели подвести под новый налог

Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
Обновлено в 11:50
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Политика

В Британии запретили поставки подводных аппаратов в Россию

Великобритания с 14 августа запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты, сопутствующее оборудование, технологии и программное обеспечение, следует из сообщения департамента международной торговли королевства.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Обновлено вчера в 06:42
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Наука

Рост растительности на Земле снизился на 59%

Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Бавария» согласовала аренду Коутиньо

Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Культура

Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

Обновлено в 05:07
Происшествия

Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
Обновлено в 16:25
Общество

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Авто

Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека

Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.
Обновлено в 10:45
Транспорт

РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет

Американский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

Обновлено в 18:33
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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