Футбол
Зидан прокомментировал возможные трансферы Погба и НеймараЕвро-футбол.ру 08:31
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выступил на пресс-конференции в преддверии матча 1-го тура Ла Лиги с "Сельтой".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Экономика
Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильность
Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться.
Обновлено в 05:29
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Здоровье
Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Происшествия
Стрелявший в норвежской мечети пошел на контакт со следствием
10 августа в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети 21-летний норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство после нападения на мечеть в Осло, на допросе "признал фактические обстоятельства" преступления, сообщает NRK.
Обновлено в 17:44
Музыка
Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти
Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
Обновлено в 05:23
Экономика
Таксистов в России захотели подвести под новый налог
Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
Обновлено в 11:50
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Политика
В Британии запретили поставки подводных аппаратов в Россию
Великобритания с 14 августа запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты, сопутствующее оборудование, технологии и программное обеспечение, следует из сообщения департамента международной торговли королевства.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Наука
Рост растительности на Земле снизился на 59%
Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Бавария» согласовала аренду Коутиньо
Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
Обновлено в 16:25
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы
Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.
Обновлено в 10:45
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет
Американский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни.
Обновлено в 18:43