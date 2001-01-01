Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выступил на пресс-конференции в преддверии матча 1-го тура Ла Лиги с "Сельтой".

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Энергетика Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Единоборства Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье покажут в прямом эфире Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил своим подписчикам в соцсетях, что его бой с американским противником Дастином Порье могут показать в режиме реального времени.

Авто Infiniti интригует новым купе-кроссовером Новый большой купе-кроссовер получит индекс QX55. Новинку официально представят в ближайшие месяцы.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Армия и оружие Йеменские хуситы снова атаковали аэропорт Саудовской Аравии Йеменские хуситы заявили об атаке аэропорта Абха в Саудовской Аравии, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Наука Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.

Авто Немецкая компания отказалась от заказа на покупку автомобилей Tesla Немецкая компания по прокату автомобилей отказалась от крупного заказа на покупку автомобилей Tesla Model 3, 16 августа сообщает агентство Reuters.

Происшествия Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.

Футбол Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира «Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.

Экономика Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.

Происшествия Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Интернет Google: сотни тысяч паролей пользователей оказались взломаны Корпорация Google провела масштабное исследование и выяснила, что тысячи паролей пользователей интернета были скомпрометированы по причине масштабного взлома или утечки данных.

Политика Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.