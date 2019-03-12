Футбол

Зидан прокомментировал свое возвращение в «Реал»Московский Комсомолец вчера в 17:50

Как сообщает Guardian, легенда футбола Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение на пост главного тренера "Реала".
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Зидан о возвращении в «Реал»: я хотел работать только здесь

РИА Новостивчера в 16:00

Зидан: «Вернулся потому, что не мог отказать президенту „Реала“»

Sport24.ruвчера в 15:22

Зинедин Зидан: Вернулся в «Реал», потому что люблю эту команду

Советский спортвчера в 15:32

Зинедин Зидан: «У меня были предложения, но я не хотел в другой клуб»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Зидан: когда мне позвонил президент «Реала», я не мог сказать «нет»

Чемпионатвчера в 15:42

Зидан о возвращении в «Реал»: «Я не забыл неудачи прошлого сезона. Мы не выиграли Ла Лигу и Кубок»

Sports.ruвчера в 15:35

Зидан раскрыл причину возвращения в «Реал»

Матч ТВвчера в 15:46
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Политика

Порошенко сбежал по лужам от радикалов на митинге в Житомире

Обновлено в 02:57
Происшествия

Боец ММА Конор Макгрегор арестован

Обновлено вчера в 21:34
Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Общество

Названы российские регионы с самой высокой смертностью

Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:42
Общество

Названы страны с самым грязным воздухом

Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия.
Обновлено в 02:06
Культура

В Вахтанговском театре прощаются с Владимиром Этушем

Обновлено в 03:09
Политика

Милонов оправдал свои высказывания о Шнурове свободой слова

Депутат Госдумы Виталий Милонов в письме к Константину Добрынину, адвокату лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, объяснил свои высказывания в адрес творчества музыканта правом на свободу мысли и слова, которые закреплены в Конституции РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст письма.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Происшествия

Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX

Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Обновлено в 01:03
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников

В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.
Обновлено в 02:40
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

Нападение на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова произошло вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская», об этом РБК сообщили источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Минобороны просит создать отделения движения на всех предприятиях ОПК

В документе уточнялось, что для выполнения этой задачи нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».
Обновлено вчера в 15:40
Экономика

Россияне отказываются от алкоголя, чтобы накопить на образование

Богатые увеличили траты на обслуживание банковских кредитов и налогов. А бедные — долю расходов на образование.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Полицейские сняли дебошира с самолета в Оренбурге

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса дебошира в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Пушков оценил слова главы ФАС о переплатах россиян за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы ФАС Игоря Артемьева о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Политика

Депутат Госдумы Сысоев назначен замгубернатора Тюменской области

До назначения В.Сысоев был депутатом Государственной думы.
Обновлено в 03:13
Политика

Путин предложил усовершенствовать организацию судебной экспертизы

Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников "Евровидения-2019" ей больше всего по душе Как пишут украинские СМИ, исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева.
Обновлено в 03:28
Технологии

Российский стартап NGINX куплен за $670 млн

После окончательного оформления сделки марка NGINX будет сохранена. Основатели российского стартапа продолжат работу в компании.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке

Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Порошенко обещал Варфоломею собственность на Украине в обмен на томос

В обмен на томос об автокефалии президент Украины Петр Порошенко обязался передать патриарху Варфоломею здания, помещения и другую собственность на Украине, говорится в секретном соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Совет директоров «Силовых машин», напомним, в июле 2017 года досрочно прекратил полномочия гендиректора машиностроительной компании Романа Филиппова, избрав на его место нового руководителя.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

Фридман назван самым богатым жителем Лондона

Журнал Forbes назвал совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана самым богатым жителем столицы Великобритании.
Обновлено в 03:50
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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