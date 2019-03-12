Футбол
Зидан прокомментировал свое возвращение в «Реал»Московский Комсомолец вчера в 17:50
Как сообщает Guardian, легенда футбола Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение на пост главного тренера "Реала".
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Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия
Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Политика
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем смертности
Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Обновлено вчера в 20:01
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Общество
Фридман стал самым богатым жителем Лондона
В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.
Обновлено в 04:25
Общество
Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде
Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Музыка
Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
Происшествия
И.о. мэра Рязани пригласили к следователям
Исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова пригласили к следователям для дачи объяснений, сообщил "РГ" источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:58
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа
Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ
В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.
Обновлено в 04:57
Экономика
Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны
Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии.
Обновлено в 04:47
Политика
Глава МВД Украины обвинил Порошенко в подкупе избирателей
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о попытках подкупа избирателей предвыборным штабом действующего президента Петра Порошенко с помощью средств бюджетных программ.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Спецназ ФСБ провел обыски у начальника райотдела МВД под Воронежем
Представители ФСБ и Следственного комитета (СК) России провели обыски у начальника отдела МВД РФ по Новоусманскому району Воронежской области подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Названы страны с самым грязным воздухом
Обновлено в 02:06
Происшествия
В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные
Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, в операции задействованы сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, задержано более 100 человек.
Обновлено в 03:02
Политика
Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США
Российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега
Обновлено в 03:44
Происшествия
Полиция проводит рейд на рынке «Фуд Сити» в Москве
Обновлено в 02:52
Политика
США пригрозили Германии сократить обмен разведданными из-за Huawei
США пригрозили, что сократят обмен секретной информацией в случае, если китайские компании будут принимать участие во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Opel возобновит продажи автомобилей в РФ в этом году
Компания Opel, анонсировавшая возвращение на российский авторынок, поделилась планами относительно своей новой стратегии в России.
Обновлено в 03:11
Политика
Спикер чеченского парламента объявил кровную месть блогеру
Обновлено в 03:58
Политика
FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38