Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игруГазета.Ru вчера в 22:15

Реал Сосьедад — Реал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
6′
Браим Диас
Микель Мерино
26′
39′
Хесус Вальехо
42′
Даниэль Карвахаль
56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
57′
Игор Субельдия
59′
65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
68′
76′
Каземиро
76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
87′
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
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