Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игруГазета.Ru вчера в 22:15
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
|6′
Браим Диас
Микель Мерино
|26′
|39′
Хесус Вальехо
|42′
Даниэль Карвахаль
|56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
|57′
Игор Субельдия
|59′
|65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
|67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
|68′
|76′
Каземиро
|76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
|78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
|87′
|52%
|Владение мячом
|48%
|87%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
1
Рульи
11
Янузай
6
Морено
3
Льоренте
29
Муньос
8
Мерино
5
Субельдия
4
Ильярраменди
10
Ойарсабаль
12
Жозе
7
Хуанми
25
Куртуа
2
Карвахаль
3
Вальехо
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
8
Кроос
28
Жуниор
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
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