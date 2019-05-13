Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игруГазета.Ru вчера в 22:15
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
|6′
Браим Диас
Микель Мерино
|26′
|39′
Хесус Вальехо
|42′
Даниэль Карвахаль
|56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
|57′
Игор Субельдия
|59′
|65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
|67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
|68′
|76′
Каземиро
|76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
|78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
|87′
|52%
|Владение мячом
|48%
|87%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
1
Рульи
11
Янузай
6
Морено
3
Льоренте
29
Муньос
8
Мерино
5
Субельдия
4
Ильярраменди
10
Ойарсабаль
12
Жозе
7
Хуанми
25
Куртуа
2
Карвахаль
3
Вальехо
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
8
Кроос
28
Жуниор
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зинедин Зидан: Не знаю, сыграет ли Бэйл в следующем матче, физически он в порядке
Советский спортвчера в 17:08
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Политика
Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Кузбассе женщина пыталась обезопасить свои 2 миллиона и потеряла их
В ГУ МВД России по Кемеровской области в понедельник, 13 мая, сообщили, что в Осинниках местная жительница лишилась довольно крупной суммы — 2 миллионов рублей.
Обновлено в 04:09
Общество
Губернатор Севастополя вернулся к работе после операции
Обновлено в 03:08
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Хоккей
Сборная России по хоккею проведет третий матч на ЧМ-2019
Сборная России по хоккею проведет сегодня свой третий матч на Чемпионате мира-2019. Соперник подопечных Ильи Воробьёва – команда Чехии.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море
«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — приводит сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:53
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика
Трое россиян вошли в рейтинг богатейших людей Великобритании
В ежегодный рейтинг Times попали Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Культура
В КВН возвращаются «Уральские пельмени»
Легендарная команда «Уральские пельмени» возвращается на сцену КВН. Об этом заявил шоумен Сергей Исаев.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Политика
МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
Обновлено в 03:45
Музыка
Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Общество
Упрощается порядок назначения пенсий
Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Число погибших из-за циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64
В Индии в штате Одиша число погибших из-за циклона «Фани» увеличилось до 64 человек.
Обновлено в 02:08
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В России задержали бывшего командира ПВО ЛНР с позывным Ракета
Бывший командующий противовоздушной обороной (ПВО) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Происшествия
В Сургуте водолаз утонул в бассейне
В сургутском спортивном комплексе в минувшие выходные произошел несчастный случай: водолаз чистил бассейн и погиб.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл заинтриговала Сеть снимком с новорожденным малышом
Никакой подписи к фотографии Кэмпбелл не оставила, заставив фанатов гадать - что же это за таинственный малыш.
Обновлено в 04:37