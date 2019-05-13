Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игруГазета.Ru вчера в 22:15

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

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