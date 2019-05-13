Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игруГазета.Ru 22:15
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
|6′
Браим Диас
Микель Мерино
|26′
|39′
Хесус Вальехо
|42′
Даниэль Карвахаль
|56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
|57′
Игор Субельдия
|59′
|65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
|67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
|68′
|76′
Каземиро
|76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
|78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
|87′
|52%
|Владение мячом
|48%
|87%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
1
Рульи
11
Янузай
6
Морено
3
Льоренте
29
Муньос
8
Мерино
5
Субельдия
4
Ильярраменди
10
Ойарсабаль
12
Жозе
7
Хуанми
25
Куртуа
2
Карвахаль
3
Вальехо
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
8
Кроос
28
Жуниор
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.
Обновлено в 21:35
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Культура
Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате
В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено в 15:04
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Экономика
Алексей Шаповалов о причинах торможения инфляции
Дмитрий Долгин из ING считает, что именно ухудшение потребительских настроений — основная причина, по которой правительство пошло на дальнейшие переговоры о продлении заморозки цен на топливо с нефтяниками.
Обновлено в 17:57
Транспорт
В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика
Партия Brexit впервые опередила тори по популярности в Британии
Партия Brexit, возглавляемая евроскептиком Найджелом Фаражем, впервые опередила в рейтинге популярности правящую в Великобритании Консервативную партию, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой ComRes.
Обновлено в 08:34
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Политика
Путин проведет серию военных совещаний в новом формате
Обновлено в 12:54
Космос
NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе
Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
Обновлено вчера в 06:55
Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09