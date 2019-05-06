Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
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Зидан отказался комментировать отсутствие Бэйла в составе на матч с «Вильярреалом»
Sport.ruвчера в 17:29
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
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Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьево
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Обновлено вчера в 18:14
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
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В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
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Происшествия
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Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
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«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Ливии
Военно-воздушные силы ЛНА (Ливийская национальная армия) уничтожили оперативный штаб ПНС (Правительство национального согласия), руководил которым Усама аль-Джуваили.
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Петербуржцев ждет трехдневная рабочая неделя
В России продолжаются майские праздники, поэтому петербуржцев ждет трехдневная рабочая неделя.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.
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Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
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Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
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Непобедимый ПАОК повторил достижение 55-летней давности
ПАОК стал второй командой, которой удалось пройти чемпионат без поражений. Впервые это удалось "Панатинаикосу" в далёком сезоне 1963/64.
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Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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