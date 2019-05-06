Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 17:44

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".

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Происшествия В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).

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