Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 17:44

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: «Как хотите, так и понимайте»

Sport24.ruвчера в 17:15

Зинедин Зидан: «Отсутствие Бэйла в заявке? Я выбираю состав, вот и все»

Спорт-Экспрессвчера в 16:21

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»

Евро-футбол.рувчера в 17:44

Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: думайте что угодно, но состав выбираю я

Чемпионатвчера в 16:18

Зидан – об отсутствии Бэйла в заявке: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав»

Бомбардир.рувчера в 18:31

Зидан отказался комментировать отсутствие Бэйла в составе на матч с «Вильярреалом»

Sport.ruвчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:49
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек

Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).
Обновлено в 02:00
Здоровье

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьево

Обновлено в 03:24
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске

Обновлено в 01:02
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров

В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Ливии

Военно-воздушные силы ЛНА (Ливийская национальная армия) уничтожили оперативный штаб ПНС (Правительство национального согласия), руководил которым Усама аль-Джуваили.
Обновлено в 03:01
Общество

Петербуржцев ждет трехдневная рабочая неделя

В России продолжаются майские праздники, поэтому петербуржцев ждет трехдневная рабочая неделя.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Непобедимый ПАОК повторил достижение 55-летней давности

ПАОК стал второй командой, которой удалось пройти чемпионат без поражений. Впервые это удалось "Панатинаикосу" в далёком сезоне 1963/64.
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты

FT: ЕС проведёт расследование против Apple из-за жалобы Spotify

Регуляторы Евросоюза по вопросам конкуренции решили начать антимонопольное расследование в отношении компании Apple после поступившей жалобы от музыкального сервиса Spotify.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное