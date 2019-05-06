Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»Евро-футбол.ру 17:44

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
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Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: «Как хотите, так и понимайте»

Sport24.ru17:15

Зидан об отсутствии Бэйла в заявке: «Думайте что хотите, но состав выбираю я»

Sports.ru15:13

Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: думайте что угодно, но состав выбираю я

Чемпионат16:18

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»

Евро-футбол.ру17:44

Зидан – об отсутствии Бэйла в заявке: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав»

Бомбардир.ру18:31

Зидан отказался комментировать отсутствие Бэйла в составе на матч с «Вильярреалом»

Sport.ru17:29

Зинедин Зидан: «Отсутствие Бэйла в заявке? Я выбираю состав, вот и все»

Спорт-Экспресс16:21
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Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
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