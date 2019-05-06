Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»Евро-футбол.ру 17:44
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево загорелся самолет
Вечером в воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:17
Общество
Новая рабочая неделя закончится 4-дневными выходными
Наступившая рабочая неделя в Новосибирске закончится длинными 4-дневными выходными.
Обновлено в 20:39
Общество
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Авто
Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено в 11:12
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара
Женщина погибла из-за перешедшего из леса в населенный пункт пожара в Курганской области, ведется доследственная проверка, сообщило в воскресенье следственное управление СКРФ по региону.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Хоккей
Стали известны ассистены Кейна в сборной США на ЧМ-2019
Напомним, капитаном национальной команды будет нападающий «Чикаго» Патрик Кейн На групповом этапе ЧМ-2019 США сыграет с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли частично парализована
У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Экономика
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе
ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта, пишет The Drive.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана
Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05