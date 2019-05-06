Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»Евро-футбол.ру 17:44

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".

Спорт день за днем

Происшествия В Шереметьево загорелся самолет Вечером в воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

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Общество WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

Политика «Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.

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Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

Происшествия В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара Женщина погибла из-за перешедшего из леса в населенный пункт пожара в Курганской области, ведется доследственная проверка, сообщило в воскресенье следственное управление СКРФ по региону.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.

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Общество Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".

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