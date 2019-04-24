Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла ЛигеНева Спорт 09:29
Слова французского специалиста приводит испанское издание Marca. На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе
США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Хоккей
«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова
Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.
Обновлено в 11:41
Энергетика
В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Игры
В World of Warships добавили советские линкоры
В World of Warships вышло обновление 0.8.3, в котором добавили линейку советских линкоров.
Обновлено в 07:40
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Футбол
ЦСКА — Анжи 2:0 (2-й тайм)
Обновлено в 12:11
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Путешествия
Российские туроператоры прекращают продажу туров на Шри-Ланку
Решение прекратить продажу путевок на Шри-Ланку принимают туроператоры в связи с массовыми возвратами туров.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками
Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
В России появится смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой
Компания Oppo презентовала новую линейку смартфонов - Reno.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
"По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:38
Футбол
Семак назвал стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо»
Обновлено в 13:13
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению.
Обновлено в 07:20
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Авто
Geely выпустит конкурента Toyota Highlander
Китайская компания Geely собирается выпустить на внутренний рынок новый кроссовер VF12, который позиционирует как конкурента Toyota Highlander.
Обновлено в 03:00
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44