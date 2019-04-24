Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла ЛигеНева Спорт 09:29

Спорт день за днем

Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Армия и оружие Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата» Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Армия и оружие США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Хоккей «Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.

Армия и оружие МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Игры В World of Warships добавили советские линкоры В World of Warships вышло обновление 0.8.3, в котором добавили линейку советских линкоров.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Общество В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.

Происшествия Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.

Путешествия Российские туроператоры прекращают продажу туров на Шри-Ланку Решение прекратить продажу путевок на Шри-Ланку принимают туроператоры в связи с массовыми возвратами туров.

Здоровье Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками "По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.

Футбол Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению.

Авто Renault представил новый электрический фургон Kangoo Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Авто Geely выпустит конкурента Toyota Highlander Китайская компания Geely собирается выпустить на внутренний рынок новый кроссовер VF12, который позиционирует как конкурента Toyota Highlander.