Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла ЛигеНева Спорт 09:29
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону». Слова французского специалиста приводит испанское издание Marca.
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Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
В телеграмме, которая была отправлена 24 апреля 1945 года, Гитлер пишет, что намерен остаться в Берлине. Шёрнер призывал его покинуть город.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Авто
Tesla модернизировала электрокары Model S и Model X
Компания Tesla Motors представила модернизированные электрокары Model S и Model X. В частности, лифтбек и кроссовер получили усовершенствованную силовую установку, позволившую увеличить запас хода.
Обновлено в 06:38
Футбол
Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина
"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
Обновлено в 10:19
Политика
Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 08:30
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Asus выпустит недорогие игровые ноутбуки ROG Strix G
В серию игровых ноутбуков Asus вошли модели ROG Strix G G531 и ROG Strix G G731.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче молодежного первенства
В матче 25-го тура молодежного первенства между «Крыльями Советов» и «Уралом» зафиксирована крупная победа хозяев.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Известного российского стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет в защиту Байкала.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Космос
Сломавшийся спутник «Глонасс» вновь заработал
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00