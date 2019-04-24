Футбол

Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла ЛигеНева Спорт 09:29

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону». Слова французского специалиста приводит испанское издание Marca.
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Зинедин Зидан: «У «Реала» 33 чемпионских титула. Сколько их у «Барселоны»?»

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Зинедин Зидан: «У «Реала» 33 чемпионских титула. Сколько их у «Барселоны»?»

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Зидан: «Реал» выиграл 33 титула чемпиона Испании. А сколько их у «Барселоны»?

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Зидан: «Реал» завоевал 33 чемпионских титула. Сколько их у «Барселоны»?

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Зидан: «У Реала» 33 чемпионских титула, а сколько у «Барселоны»?

Евро-футбол.ру09:12

Зинедин Зидан: «У «Реала» 33 чемпионских титула. Сколько у «Барселоны»?»

Sports.ru07:42
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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