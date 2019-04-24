Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла ЛигеНева Спорт 09:29

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону». Слова французского специалиста приводит испанское издание Marca.

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Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

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