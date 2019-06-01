Футбол
Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»Газета.Ru 01:03
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Слуцкий не исключил участие России в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможность участия делегации от России в сессии ПАСЕ в июне текущего года.
Обновлено в 03:17
Происшествия
1 человек погиб и 5 пострадали в серьезном ДТП под Богородицком
Около 7 часов утра 1 июня на 249 км трассы «Дон» в Богородицком районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Как минимум 17 человек пострадали при падении автобуса в Таиланде
По меньшей мере 17 человек получили травмы при падении в пропасть автобуса в Таиланде. Об этом 1 июня сообщает газета The Nation.
Обновлено в 01:15
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Футбол
«Чувствую свою вину, что не смог найти финансирование»
В 38-м туре «Чертаново» обыграло «Ротор» (2:1), но и его конкурент в лице «Нижнего Новгорода» одержал победу.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Составлен ТОП-7 моделей авто с интересными идеями
Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать маршрут машин скорой помощи
Будет предоставлена информация, когда выехала скорая, сколько времени займет до места вызова, и, соответственно, сам факт прибытия тоже фиксируется.
Обновлено в 01:55
Политика
Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров
КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика
Лучшее за неделю: когда начнется обвал на фондовом рынке и где стало выгоднее отдыхать
Банки.ру проанализировал десять валют 16 самых популярных у россиян стран и выяснил, в каких еще странах девальвация валюты благоприятствует туристам.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон
Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков
Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Рейс из Лондона в Петербург задержался почти на сутки
Причиной задержки стала техническая неисправность самолета.
Обновлено в 02:21
Хоккей
Московское «Динамо» подписало двух новых хоккеистов
Как передаёт хоккейное агентство Winners, защитники Кирилл Лямин и Михаил Григорьев подписали контракты с московским «Динамо».
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Эксперт рассказал о возможных трудностях у импортеров смесей для кальянов
Вступление с июня в силу изменений в Налоговый кодекс РФ в части определения налоговой базы в отношении кальянного табака может вызвать сложности у импортеров бестабачных кальянных смесей, сообщил РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16