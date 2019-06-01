Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»Газета.Ru 01:03

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".

Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»

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