Футбол
Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»Газета.Ru 01:03
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Футбол
«Милан» может усилиться защитником «Марселя»
Защитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в «Милане».
Обновлено в 03:38
Энергетика
Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»
Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг в России отменен. Соответствующие изменения вступили в силу 1 июня.
Обновлено в 02:43
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»
Ксения Бородина высказалась по поводу очередного выпуска скандального шоу «Осторожно, Собчак!».
Обновлено 30 мая в 12:22
Общество
Изнанка: Пилот
С вами Алексей Нарышкин, и сегодня рассказываем про работу пилотов.
Обновлено в 05:05
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Экономика
НЛМК приостанавливает инвестпроекты в США
Завершая ответ, Владимир Лисин рассказал анекдот, который характеризует, с его точки зрения, отношения власти и бизнеса.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Американец получил срок за женитьбу на собственной дочери
Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Omaha World-Herald.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Рейс из Лондона в Петербург задерживается на сутки
Рейс FV 6620 из Лондона в Петербург задерживается более чем на сутки.
Обновлено в 03:13
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Депрессия, запрещенные вещества, мафия: что на самом деле убило Мэрилин Монро
Монро с юных лет страдала от тяжелой депрессии, пытаясь спастись не только при помощи квалифицированных специалистов, но и сильнодействующих психотропных веществ.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Россияне в Таиланде пытаются эвакуировать соотечественника с инсультом
Россияне, живущие и работающие в Таиланде, пытаются помочь с организацией эвакуации на родину 69-летнего соотечественника, перенесшего тяжелый инсульт и оказавшегося после лечения без средств, сообщил РИА Новости один из волонтеров Арсений Камышев по телефону из города Чиангмая на севере Таиланда.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00