Футбол

Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»Газета.Ru 01:03

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".
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