Зидан потребовал у Переса сохранить Марсело в «Реале»Чемпионат 05:32

Как сообщает A Bola, на будущее бразильского футболиста повлияло возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных». Француз в ходе переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом потребовал у него сохранить Марсело в команде. Сам 30-летний игрок знает об этом.

Зидан потребовал у Переса сохранить Марсело в «Реале»

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