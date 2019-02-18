Футбол
Зидан поставил условия руководству «Челси»ProstoProSport 23:16
Согласно источнику, французский специалист готов возглавить «синих» при условии, если боссы английского клуба выполнят его пожелания. Отмечается, что Зидан хочет обновить состав «Челси» на 200 млн фунтов, а также сохранить в команде полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Политика
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН
Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено в 23:20
Спорт
Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете
Российский биатлонист Евгений Гараничев, ранее опоздавший к старту гонки преследования, не попал в состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдет 17 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 12:27
Политика
Бывший и.о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Сотрудники разведслужб, проводившие брифинг для Трампа, возразили на это, что такая информация «не соответствует данным ни одного из отчетов [американской] разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину»», уточнил Маккейб.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие
Озвучившего ролики ИГ гражданина Канады задержали в Сирии
Озвучивший на английском языке видеоролики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) боевик задержан в Сирии.
Обновлено в 22:54
Армия и оружие
Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике
Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 19:38
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней
"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - рассказал Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Экономика
Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин
Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено в 18:37
Общество
У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах
У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии
Роспотребнадзор предупредил россиян о сезонном подъеме заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:35
Общество
«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ 100
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Во время матча в Новосибирске умер хоккеист
В Новосибирске накануне вечером, 17 февраля, во время матча скончался вратарь любительской хоккейной команды «Ударник» Андрей Горохов.
Обновлено в 23:10
Баскетбол
Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА
Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 в 68-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 23:23
Авто
С российского рынка исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей
В 2019 году психологическую отметку в один миллион рублей впервые пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris.
Обновлено в 22:20
Происшествия
DPA: в Швейцарии высокоскоростной поезд сошел с рельсов
Немецкий высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express, "Междугородный экспресс") в воскресенье вечером сошел с рельсов недалеко от вокзала города Базель.
Обновлено в 21:07
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Система управления военной полицией изменится с 1 марта
Должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции будет создана во всех военных округах и на Северном флоте с 1 марта.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение
Обновлено в 20:09
Политика
Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного
Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено в 22:57
Происшествия
Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий
Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Приморские депутаты прекратят полномочия своего осужденного коллеги
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата рассмотрят 18 февраля на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.
Обновлено в 18:57
Экономика
Венесуэльская PDVSA опровергла заморозку счетов «Газпромбанком»
Венесуэльская государственная компания Petróleos de Venezuela назвала ложной информацию о заморозке своих счетов российским «Газпромбанком».
Обновлено в 17:57
Политика
Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы
Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу.
Обновлено в 23:20
Политика
В ОБСЕ раскритиковали Киев за недопуск наблюдателей из РФ
Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак при встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным в Брюсселе раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России для мониторинга на предстоящих выборах президента Украины.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Российские РСЗО планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями»
Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби заявил, что российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями».
Обновлено в 19:46
Политика
Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов
KPI по уровню доверия власти — президенту и главам регионов, который по итогам ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам было решено ввести для губернаторов, — теперь вводится и для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара.
Обновлено в 23:00
Политика
Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине
Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49