Футбол

Зидан поставил условия руководству «Челси»ProstoProSport 23:16

Согласно источнику, французский специалист готов возглавить «синих» при условии, если боссы английского клуба выполнят его пожелания. Отмечается, что Зидан хочет обновить состав «Челси» на 200 млн фунтов, а также сохранить в команде полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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