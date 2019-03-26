Футбол

Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»Sport.ru 14:13

28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану. Популярное футбольное издание Tuttosport утверждает, что Зидан уже попросил главу "сливочных" Флорентино Переса выкупить трансфер боснийца.
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Ндомбеле может стать одним из первых летних приобретений Зидана в «Реал»

Матч ТВ20:15

Зидану нужен в «Реале» Танги Ндомбеле

Спорт-Экспресс19:06

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»

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ProstoProSport13:39

Зидан заинтересован в трансфере Пьянича в «Реал»

Чемпионат13:17

Зидан нацелился на полузащитника «Ювентуса»

Газета.Ru14:30

Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»

Sport.ru14:13
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Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
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Рынок пиротехники взорвался в Мексике

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.
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За что владельцы любят Infiniti, Land Rover, Lexus и Volvo?

Надежность машины считают важным качеством хозяева трех марок, однако только владельцы Lexus (61%) поставили этот параметр на первое место.
Обновлено в 10:02
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Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

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После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Стала известна цель визита российских военных в Венесуэлу

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Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
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«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию

Руководители движения «Открытая Россия» подали в министерство юстиции документы на регистрацию одноименной российской общественной организации, сообщил «Новой» его председатель Андрей Пивоваров.
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Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено в 18:55
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо

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Политика

В правительстве прокомментировали задержание Абызова

Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту

По некоторым данным, поставка завершена, а также почти реализована поставка в Китай средств поражения к Су-35.
Обновлено в 08:18
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено вчера в 19:33
Экономика

Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае

Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
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Футбол

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Смоленский клуб «Днепр» обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) с заявлением о добровольном снятии с первенства сезона-2018/19.
Обновлено в 15:43
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На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
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Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
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Многопрофильную детскую больницу построят в Красноярске

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Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни

Ученые из британского университета Белфаста заявили, что почти каждая десятая ранняя смерть связана с низким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.
Обновлено в 19:28
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Шойгу объявил о планах министерства создать «армейскую киностудию»

Обновлено в 13:37
Энергетика

Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
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Израиль нанес удары по сектору Газа

Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено в 03:03
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Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
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РАК Раки давно не отдыхали в шумной компании.
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Митинг в Магасе объявлен бессрочным, заявил организатор акции, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов, пишет газета «Коммерсантъ».
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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