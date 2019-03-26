Футбол
Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»Sport.ru 14:13
28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану. Популярное футбольное издание Tuttosport утверждает, что Зидан уже попросил главу "сливочных" Флорентино Переса выкупить трансфер боснийца.
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