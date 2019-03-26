Футбол
Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»Sport.ru вчера в 14:13
28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану. Популярное футбольное издание Tuttosport утверждает, что Зидан уже попросил главу "сливочных" Флорентино Переса выкупить трансфер боснийца.
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Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Футбол
Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте
На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
В ходе встречи коллектива учреждения с членом президентского совета по правам человека Натальей Евдокимовой медики рассмеялись над словами директора Альбины Фатыховой об их средних зарплатах.
Обновлено в 02:53
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.
Обновлено в 04:00
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч своих машин
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии его здоровья
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными
Бомбардировки силами НАТО Союзной Республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве.
Обновлено в 03:25
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами
Трамвай с пассажирами загорелся в среду утром в Ульяновске, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Новые европейские машины получат «черные ящики»
В Европе с 2022 года новые автомобили будут оборудованы бортовыми самописцами.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
В Новосибирске экстренно сел летевший из Мюнхена самолет Lufthansa
Воздушный лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший рейсом Мюнхен-Шанхай, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
Обновлено в 03:48
Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого дешевого кроссовера
«Venue символизирует модный, уникальный стиль, идеально подходящий для самого нового и самого маленького CUV Hyundai», — рассказали в компании.
Обновлено в 03:10
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
В американском городе Портленд, штат Мэн, забеременели сразу девять медсестер родильного отделения больницы.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»
Обновлено в 00:55
Хоккей
Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой дня назван вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил все 26 бросков по своим воротам в матче с «Айлендерс» (4:0). Это уже 8-й «сухарь» Бобровского в нынешнем регулярном сезоне.
Обновлено в 03:47
Экономика
«Магнит» сократил импорт вина почти вдвое
Из первой пятерки импортеров выбыл «Магнит», сокративший импорт почти в два раза.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мать брошенной в московской квартире девочки-маугли оставили в СИЗО
Маму девочки-маугли, брошенной в заваленной мусором московской квартире, оставили в СИЗО.
Обновлено в 03:50